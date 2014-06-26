Рынок ЕС сможет компенсировать Украине потерю рынка России - эксперт

Создание зоны свободной торговли с ЕС позволит Украине наращивать поставки сельхозтоваров в Евросоюз на 10-15% ежегодно.

Об этом в ходе круглого стола в УНИАН заявил заместитель генерального директора «Украинской аграрной конфедерации» Александр Ярославский.

«По нашим прогнозам, за счет либерализации рынка ЕС украинская продукция будет наращивать экспорт около 10-15% в год», - заявил Ярославский.

По его словам, рост поставок будет происходить как за счет рынка ЕС, так и рынков третьих стран, которые принимают решения на основании этого рынка.

Эксперт выразил уверенность, что в перспективе рынок ЕС сможет компенсировать Украине потерю рынка России.

«У нас серьезно пострадал рынок шоколада и какао-бобов, сократился и рынок сыра, но это не критично», - сказал Ярославский.

Он отметил, что основной проблемой для отечественных сельского хозяйства и пищевой промышленности является несоответствие нашей продукции европейским стандартам и отсутствие необходимых сертификатов качества.

Среди товаров сельского хозяйства только 64% продукции соответствует европейским нормам, а в пищевой промышленности лишь 40%, подчеркнул эксперт.

Читайте такжеСвободная торговля с ЕС увеличит украинский экспорт на треть – Шеремета

Как сообщал УНИАН, Украина и Евросоюз планируют 27 июня подписать экономическую часть Соглашения об ассоциации, включая договор о всеобъемлющей зоне свободной торговли.

Европейский Союз с 23 апреля в одностороннем порядке открыл свои рынки для украинских товаров в рамках автономного преференциального торгового режима между Украиной и ЕС. По оценкам экспертов, увеличение экспорта продукции сельского хозяйства в рамках либерализации торгового режима с Европейским Союзом принесет Украине 340 млн евро в год.

Общий экономический эффект для украинских экспортеров в связи с отменой или снижением таможенных тарифов ЕС в рамках соглашения об ассоциации Украины и ЕС оценивается на уровне 487 млн евро в год.