В Сумах цена продажи упаковки соли из-за ажиотажа выросла до 8 грн

Как передает корреспондент УНИАН, по просьбе Сумского городского совета ценовую ситуацию на рынке соли в регионе исследовало Сумское областное территориальное отделение Антимонопольного комитета Украины.

Согласно официальному сообщению территориального отделения АМКУ, в областном центре наблюдается дефицит соли в отдельных магазинах города и стремительный рост розничных цен на соль.

«Так, если до этого розничная цена на соль в упаковке весом 1,5 кг даже в супермаркетах не превышала 3 грн, сейчас в палатках на рынках достигла 8 грн. В супермаркетах же цены держатся на прежнем уровне », - отмечается в сообщении.

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Территориальное отделение исследовало фактическое положение вещей и установило, что производитель соли - ГП «Артемсоль» работает в обычном режиме, поставки продукции во все области Украины осуществляются согласно ранее согласованным планам, потребности покупателей удовлетворяются своевременно и в полном объеме, о чем свидетельствует официальное заявление этого предприятия на собственном сайте. Предприятие заявило, что слухи о прекращении его деятельности являются безосновательными. При этом следует отметить, что отпускная цена на соль уже длительное время остается стабильной (1,23 грн. за упаковку 1,5 кг соли), и к тому же предприятие в ближайшее время не планирует ее повышения.

Официальным представителем ГП «Артемсоль» в Сумской области является ООО «Торговый дом «Плюс», которое также не прекращало отпуск соли в торговую сеть области, не повышали оптово-отпускную цену и не планирует ее повышать самостоятельно - цена может повыситься только в случае повышения цены производителем. В частности, оптово-отпускная цена на соль фасованную (по 1,5 кг) обществом установлена на уровне 2,04 грн. В общества было достаточное количество соли на остатке, на днях ожидается поступление вагона (67 тонн) соли от ГП «Артемсоль».

Обращает на себя внимание тот факт, что в мае текущего года объем отпуска соли региональным представителем в среднем за день составлял 3087 т, в июне (с 1 по 20 июня) - 3077 т, в период с 23 по 26 июня - 6026 т, то есть за 4 дня объемы продаж соли удвоились.

«Итак, пока соль имеется в достаточном количестве как в ГП« Артемсоль», так и в его официального представителя в Сумской области, а оптово-отпускные цены на указанный товар длительное время остаются стабильными. Вместе с тем в последние дни объемы закупки соли «розничниками» у регионального представителя производителя увеличились до небывалых размеров партий закупки, поскольку этот товар под влиянием слухов в панике «сметается» с полок магазинов и на рынках. Поэтому слух о том, что в Донецкой области взорвали ГП «Артемсоль», создал ажиотажный спрос на соль, что привело к установлению экономически необоснованной розничной цены на нее, в 4 раза превышает оптово-отпускную цену регионального представителя производителя», - отмечает теротделение АМКУ.

При этом ведомство отмечает, что областной рынок розничной торговли солью является конкурентным, поскольку представлен большим количеством субъектов, поэтому органы АМКУ не имеют законных оснований квалифицировать действия игроков этого рынка как злоупотребление монопольным (доминирующим) положением. Впрочем одновременное существенное повышение розничных цен на соль на фоне ажиотажного спроса на этот товар, вызванного распространением слухов о дефиците соли в Украине, при определенных условиях может рассматриваться органами АМКУ как ценовой сговор, и за такое нарушение конкурентного законодательства предусмотрены штрафные санкции.

«Предупреждаем субъектов хозяйствования о неотвратимой ответственности за совершение нарушения по одновременному установлению высоких розничных цен на соль, для чего отсутствуют объективные причины. Рядовых граждан просили бы не поддаваться на панику, не скупать соль десятками килограммов, не давать оснований для установления заоблачных розничных цен на этот товар, поскольку соли достаточно на складах, а ее производитель ГП «Артемсоль» работает в обычном режиме», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в Сумах жители города за сутки скупили в магазинах все запасы соли. В связи с ажиотажем в некоторых магазинах Сум были выставлены таблички «Не более двух пачек соли в один чек». Спровоцировала такой ажиотаж информация о том, что ГП «Артемсоль» якобы прекращает поставки этого продукта.

Как сообщают местные СМИ, такой же ажиотаж наблюдается и в других населенных пунктах области. Так, например, в городе Шостка при входе в магазины вывешены объявления «Соли нет”.

В свою очередь, мэр Сум Александр Лысенко заявил, что ажиотаж на соль в областном центре - искусственный. По его словам, он разговаривал с руководством ГП «Артемсоль», и там отметили, что предприятие работает стабильно, и имеет на складах, по меньшей мере, годовой запас соли.

Городские власти Сум также обратилась в территориальное отделение Антимонопольного комитета Украины с просьбой выяснить, кто сеет панику на рынке.