Россия забраковала молочную продукцию еще двух украинских производителей

Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Российской Федерации (Россельхознадзор) с 30 июня ограничил поставки в Россию молочной продукции производства Роменского молочного комбината (Сумская обл., входит в группу «Милкиленд») и Баштанского сырзавода (Николаевская обл., группа «Молочный альянс»).

Согласно сообщению ведомства, причиной ограничения стало обнаружение в сырах Баштанского сырзавода остатков антибиотиков тетрациклиновой группы, а в продукции Роменского молочного комбината – сальмонеллы, бактерий группы кишечной палочки, мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ).

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Как сообщал УНИАН, в апреле Роспотребнадзор запретил ввоз на территорию РФ молочной продукции украинских предприятий «Рось» филиал «Ахтырский сыркомбинат», «Пирятинский сыркомбинат», «Гадячсыр», «Золотоношский маслодельный комбинат» и «Техмолпром» в связи с несоответствием техническому регламенту на молоко и молочную продукцию. Вслед за Россией аналогичное решение принял Казахстан.

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13 мая Россельхознадзор ввел временные ограничения на поставку продукции Пирятинского сырзавода в РФ.

В начале июня Россельхознадзор ввел режим усиленного лабораторного контроля над молочной продукцией производства Роменского молочного комбината и Баштанского сырзавода.