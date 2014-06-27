Производить сельхозпродукцию в Украине стало дороже

Расходы на производство сельскохозяйственной продукции в Украине в январе-мае 2014 года выросли на 4,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщила Государственная служба статистики.

При этом в мае текущего года затраты на агропроизводство увеличились на 2,4% по сравнению с апрелем. В частности, совокупные расходы на производство растениеводческой продукции в прошлом месяце увеличились по сравнению с апрелем на 2,2%, животноводческой – на 2,7%.

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В Госстате также сообщили, что в мае объем затрат на материально-технические ресурсы промышленного производства, используемые в сельскохозяйственном производстве, вырос на 0,4%, а на материальные ресурсы сельскохозяйственного происхождения – на 5%.

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Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, расходы на производство сельхозпродукции в Украине в 2013 году выросли по сравнению с 2012 годом на 1%.