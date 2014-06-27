Россия продлила срок ввоза украинских товаров в Крым из-за угрозы дефицита продуктов

Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Российской Федерации (Россельхознадзор) продлил до 1 октября срок ввоза на территорию оккупированного Россией Крыма товаров по ветеринарным свидетельствам, выданным Государственной ветеринарной и фитосанитарной службой Украины.

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Об этом сообщается на официальном сайте Россельхознадзора.

«С учётом обращений хозяйствующих субъектов и во избежание возникновения дефицита продовольствия до 01 октября 2014 года допускается ввоз подконтрольных Россельхознадзору товаров по ветеринарным свидетельствам, выданным компетентным органом Украины», - сказано в сообщении.

При этом в ведомстве отмечают, что ввезенная по таким разрешениям подконтрольная продукция должна использоваться только на территории Крыма и Севастополя.

Согласно информации на сайте, ранее такой порядок ввоза действовал до 1 июля 2014 года.

Как сообщал УНИАН, в феврале Россия ввела войска на территорию украинского Крыма и в марте, после проведения на полуострове нелегитимного референдума, аннексировала его. С того времени Россельхознадзор не единожды возвращал в Украину партии продовольствия, следовавшие в Крым. Вместе с тем, украинские эксперты отмечают, что отказ Крыма от украинского продовольствия может привести к дефициту продуктов питания на полуострове, так как он более чем наполовину зависит от их поставок с материковой Украины.