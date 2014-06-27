Министр объяснил, какую продукцию украинские аграрии уже готовы поставлять в ЕС

Ключевыми продуктами украинского экспорта, которые могут быть поставлены на рынок Европейского Союза уже в ближайшее время в рамках формирования зоны свободной торговли с ЕС, станут мясо птицы, яйца, зерно, комбикорма и соломенные брикеты в качестве альтернативного топлива.

Об этом в ходе брифинга заявил министр аграрной политики и продовольствия Украины Игорь Швайка.

«Скоро будет (на европейском рынке - УНИАН) - птица, яйца, солома для отопления, мясо крупного рогатого скота, зерно, комбикорма. Другая продукция проходит сертификацию», - сказал Швайка.

Говоря о возможной структуре экспорта в ЕС, министр подчеркнул, что по сути она уже сформирована, поскольку в апреле Евросоюз в одностороннем порядке открыл свои границы. «У нас есть квоты. Часть из квот, которые нам дал ЕС в одностороннем порядке, будет заполнена, часть не будет заполнена. По отдельным позициям нет согласованных сертификатов, и сегодня они пробивают себе дорогу», - отметил министр, подчеркнув, что отдельные агропредприятия пробовали выходить на рынок ЕС еще с 2005 года.

«Кто-то – например, птицеводы – начали эту работу (по освоению рынка ЕС - УНИАН) в 2005-2006 году и прошли этот путь, чтобы выйти на европейский рынок», - сказал министр.

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Как сообщал УНИАН, по оценкам ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» (УКАБ) в текущем году рост выручки от экспорта в страны Европейского Союза украинских сельскохозяйственных товаров составит на 8,3-14,3% по сравнению с 2013 годом. В абсолютных цифрах прогнозный доход составит до 4,8-5,1 млрд долл.

Кроме того, по данным УКАБ, в результате подписания экономической части Соглашения об ассоциации с ЕС украинские экспортеры смогут сэкономить на уплате пошлин до 140 млн евро.