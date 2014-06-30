Евросоюз призвал ВТО решить вопрос очередных запретов в России

Европейский Союз призвал Всемирную торговую организацию принять решение в связи с ситуацией запрета Россией импорта свиней и продуктов свиноводства из ЕС.

Как сообщает Еврокомиссия, Москва запретила поставки из стран ЕС свиней, их генетического материала, свежей свинины и некоторых других продуктов из-за якобы немногочисленных случаев африканской чумы свиней в некоторых регионах Литвы и Польши и вблизи границы с Беларусью.

Читайте такжеУкраина сняла запрет на импорт польской свинины«Евросоюз считает, что российские ограничения на импорт несовместимы с ВТО. Интенсивные двусторонние переговоры с Москвой, которые продолжались в течение последних месяцев, до сих пор не принесли никаких результатов. Учитывая то, что нет никакого решения, ЕС принял решение прибегнуть к процедуре урегулирования споров ВТО, предложив создание соответствующей панели», - отмечает Еврокомиссия.