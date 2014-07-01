В России требуют от ЕЭК введения запретительных пошлин для молочки из Евросоюза и Украины

Союз производителей молока (Союзмолоко) подал в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК) Таможенного союза заявление о проведении расследования в отношении импорта сливочного масла, сухого молока, сыра и сырных продуктов, а также сухой молочной сыворотки. Если ЕЭК подтвердит факт недобросовестной конкуренции со стороны импортеров, это может служить поводом для введения защитных мер. Руководитель союза Андрей Даниленко рассчитывает на установление 30%-ной пошлины, пишут "Ведомости".

Читайте такжеЕвросоюз призвал ВТО решить вопрос очередных запретов в РоссииВ последние несколько лет в России снизилось производство молочной и особенно молокоемкой (сыр, сливочное масло и т. д.) продукции. В связи с этим рос импорт: по данным Федеральной таможенной службы (ФТС), на которые ссылается Союзмолоко в заявлении, по итогам 2013 г. в пересчете на молоко он вырос на 20% по сравнению с 2012 г., составив 10,2 млн т. А внутреннее производство стагнирует. Открытие рынка в результате присоединения к ВТО, а также грядущая отмена квот на производство молока в ЕС с 2015 г. создают риск дальнейшего кратного увеличения импорта молочной продукции.

Читайте такжеРоссия приостановила ввоз украинской молочной продукции Другая проблема — качество ввозимых товаров. "Союзмолоко" не раз выражало претензии к импортной молочной продукции, особенно к ввезенной из Украины.

За введение заградительных пошлин ранее высказывался и Россельхознадзор: он предлагал вице-премьеру Аркадию Дворковичу рассмотреть возможность введения в законодательство термина «сырный продукт» (не содержит молочного жира и белка) и запретить ввоз таких продуктов вовсе до установления таких пошлин.