«Агролига» уточнила финансовые результаты за 2013 год

Группа сельскохозяйственных компаний «Агролига» (Харьковская обл.) в 2013 году получила 3,4 млн евро чистой прибыли, что на 7,3% больше, чем в 2012 году, говорится в аудированном отчете компании.

Согласно документу, выручка группы в прошлом году сократилась на 3,7% по сравнению с 2012 годом – до 15,4 млн евро. Валовая прибыль «Агролиги» в 2013 году выросла на 17% - до 4,3 млн евро, а EBITDA (объём прибыли до уплаты налогов, расходов на амортизацию и процентов по кредитам) составила 4 млн евро, что на 16% меньше, чем годом ранее.

В компании также сообщили, что 74% выручки ей удалось сгенерировать благодаря продажам подсолнечного масла, 22% - растениеводческой продукции, 4% - животноводческой продукции.

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Как сообщал УНИАН, «Агролига» в 2012 году увеличила чистую прибыль в 1,8 раза по сравнению с 2011 годом – до 3,16 млн евро. Выручка группы в 2012 году увеличилась до 16,5 млн евро, что в 2,6 раза больше, чем в 2011 году. Валовая прибыль компании по итогам 2012 года выросла на 87% по сравнению с 2011 годом и составила 3,17 млн евро.

Справка УНИАН. Группа компаний «Агролига» работает на украинском рынке агропродукции с 1992 года. Агрохолдинг обрабатывает 7,2 тыс. га земли на востоке Украины, в Двуречанском районе Харьковской области. Основная продукция группы компаний – подсолнечник, зерно пшеницы и ячменя, кукуруза, рапс, гречиха и молоко.

С 2011 года акции компании котируются на альтернативной площадке Варшавской фондовой биржи.