В России отнесли продукты из Украины к числу "рисковых поставок"

Качество продукции, поставляемой из Украины, продолжает ухудшаться.

Об этом заявила на пресс-конференции руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, передает ИТАР-ТАСС.

"По результатам исследований, проведенных еще осенью, продукция из Украины отнесена к числу рисковых поставок", - отметила она.

"Мы наблюдаем ухудшение качества продукции, мы вынуждены констатировать, что у нас увеличилось число негативных находок по сырам и молочной продукции, по овощным консервам", - сказала Попова.

"Вся эта информация в работе, мы запрещаем к реализации (эту продукцию), отзываем ее, привлекаем к административной ответственности, но, к сожалению, количество этих фактов только растет", - уточнила глава ведомства.

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Как сообщал УНИАН, 23 июня Россельхознадзор заявил, что не исключает возможности введения временных ограничений на ввоз украинской продукции растениеводства из-за распространения в Украине вредителя кукурузы. По данным Россельхознадзора, в Украине вредитель выявлен на общей площади более 72 тыс. га.

После аннексии Крыма и начала военного конфликта между Украиной и Россией Россельхознадзор ввел множество ограничений на поставки украинской продукции в Россию. В частности, Россельхознадзор с 16 июня ввел временные ограничения на ввоз продовольственного картофеля из Украины в Российскую Федерацию в связи с неоднократными случаями выявления карантинного для Российской Федерации объекта - золотистой картофельной нематоды.

В конце марта Россельхознадзор заявил об обеспокоенности результатами лабораторных проверок товаров ряда украинских производителей молочной и мясной продукции и предупредил о возможности введения ограничений на экспорт их продуктов в РФ.