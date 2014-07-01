В РФ отменили усиленный контроль продукции Миргородского сыродельного комбината

Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Российской Федерации (Россельхознадзор) вывело из-под режима усиленного лабораторного контроля молочную продукцию «Миргородского сыродельного комбината», входящего состав одного из крупнейших производителей этой продукции в Украине группу « Милкиленд».

Согласно сообщению на сайте ведомства, соответствующее решение вступило в силу с 28 июня.

Россельхознадзор ввел режим усиленного лабораторного контроля для «Миргородского сыродельного комбината» в начале июня текущего года в связи с обнаружением в сырах комбината антибиотиков тетрациклиновой группы.

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Справка УНИАН. «Миргородский сыродельный комбинат» построен в Полтавской области в 1982 году. Предприятия производит твердые и плавленые сыры, а также сухое обезжиренное молоко.

Группа компаний «Милкиленд» – один из крупнейших производителей молочной продукции на рынках России и Украины. Группа экспортирует молочную продукцию в более чем 30 стран мира. В Украине группе принадлежат десять заводов, производящих широкий ассортимент молочной продукции, в том числе сыры, свежие молочные продукты и масло, которые реализуются под торговыми марками «Добряна» и «Коляда».