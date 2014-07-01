В Украине выросли акцизы на алкоголь и сигареты

В Украине с 1 июля выросли акцизы на алкоголь и табачные изделия.

Об этом говорится в законе No 1166-VII "О предотвращении финансовой катастрофы и создании предпосылок для экономического роста в Украине".

Так, акциз на табачные изделия увеличивается на 25%. Специфические ставки акциза на сигареты без фильтра составляют теперь 96,88 грн/тыс. шт., с фильтром – 216,5 грн/тыс. шт, на табачное сырье, табак, его заменители, табачные экстракты и эссенции, сигары и сигариллы – 272 грн/кг.

Минимальное акцизное обязательство по уплате акциза на сигареты без фильтра возрастает со 101,6 грн/тыс. шт. до 127 грн/тыс. шт., с фильтром – с 231,7 грн/тыс. шт. до 289,63 грн/тыс. шт.

Адвалорная ставка на табачные изделия сохраняется на уровне 12%.

Ставка акцизного налога на спирт, спиртовые дистилляты, алкогольные напитки также повысилась на 25% - с 56,42 до 70,53 грн за литр 100% спирта.

Верховная Рада 10 апреля проголосовала за повышение ставок акциза на крепкие алкогольные напитки с 1 июля вместо ожидаемого ранее 1 сентября 2014 года, как это было предусмотрено законом Украины "О предотвращении финансовой катастрофы и создании предпосылок для экономического роста в Украине".

Ставка акциза на крепленые вина и вермуты увеличилась до 3,58 грн/л с 2,86 грн/л, а на игристые вина – до 5,2 грн/л с 4,16 грн/л.

Напомним, акциз на пиво в стране с 1 мая 2014 года вырос на 42,5% - до 1,24 грн/л.

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Как сообщал УНИАН, 27 марта Верховная Рада со второго раза приняла закон "О предотвращении финансовой катастрофы и создании предпосылок для экономического роста в Украине", предложенный Кабмином Арсения Яценюка.