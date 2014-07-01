Украина увеличила экспорт зерна на 42%

Украинские аграрии, по предварительным данным, в 2013/2014 маркетинговом году (МГ, июль 2013 г. - июнь 2014 г.) поставили на внешние рынки 32,4 млн тонн зерновых, что на 42,1% больше, чем в предыдущем сезоне, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

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Согласно сообщению, в завершившемся МГ Украина экспортировала 9,4 млн тонн пшеницы, 20,1 млн тонн кукурузы, 2,5 млн тонн ячменя.

Также в Минагропроде сообщили, что в ближайшее время планируется подписание меморандума о взаимопонимании между министерством и экспортерами зерна, регламентирующего взаимодействие между участниками рынка и министерством в новом 2014/2015 МГ.

Как сообщал УНИАН, урожай зерновых в 2013 году, по оценкам Госстата, составил почти 63 млн тонн, что на 36,3% больше, чем годом ранее.