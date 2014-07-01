Минимальные закупочные цены на молоко предлагают устанавливать государству

Народные депутаты Михаил Головко и Игорь Сабий (оба – фракция ВО «Свобода») предлагают Верховной Раде внести молочное сырье в перечень объектов государственного ценового регулирования, тем самым установив минимальные закупочные цены на него.

Соответствующее предложение закреплено законопроектом №4194а «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно государственного регулирования закупочной цены на молоко)», зарегистрированным 27 июня.

Согласно законопроекту, минимальные закупочные цены на молоко сорта экстра предлагается установить на уровне 5 грн/л, высшего сорта – 4,5 грн/л, первого сорта – 4,25 грн/л, второго сорта – 4 грн/л.

Законопроект также предполагает, что действовать минимальная закупочная цена будет для всех производителей молока и молочного сырья – юридических лиц всех форм собственности, физических лиц-субъектов предпринимательской деятельности, личных крестьянских хозяйств.

Необходимость государственного регулирования стоимости молочного сырья депутаты объясняют крайне низкими закупочными ценами на молоко, в особенности на то, которое произведено в хозяйствах населения. По данным парламентариев, переработчики скупают молоко у селян по 1,5-4 грн/л.

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«Указанные факты являются недопустимыми и свидетельствуют о попытке некоторых представителей молокоперерабатывающей отрасли увеличить свои прибыли любой ценой, даже путем фактического разорения и полной демотивации жителей села к деятельности, связанной с производством молока и молочного сырья», - отмечают депутаты в пояснительной записке к законопроекту.

Установление минимальных закупочных цен на молоко на предложенном уровне, по мнению нардепов, сделает производство молока более интересным для селян и агрокомпаний.

Как сообщал УНИАН, в 2013 году депутаты также предлагали Верховной Раде предоставить право Кабинету министров устанавливать минимальные закупочные цены на молочное сырье, однако тогда это предложение было раскритиковано в экспертной среде.

По данным Госстата, производство молока в Украине в 2013 году выросло на 1,1% по сравнению с 2012 годом - до 11,5 млн тонн.