Рада приняла закон о госпомощи субъектам хозяйствования

Верховная Рада Украины приняла закон о государственной помощи субъектам хозяйствования (№ 2749).

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 233 народных депутата из 331 зарегистрированного в сессионном зале.

Закон устанавливает правовые принципы проведения мониторинга государственной помощи субъектам хозяйствования, осуществления контроля за допустимостью такой помощи для конкуренции, направлен на обеспечение защиты и развития конкуренции, повышение прозрачности функционирования системы государственной помощи и соблюдение международных обязательств Украины в сфере государственной помощи.

Законом определяется, что государственная помощь субъектам хозяйствования - поддержка в любой форме субъектов хозяйствования за счет ресурсов государства или местных ресурсов, что искажает или грозит искажением экономической конкуренции, создавая преимущества для производства отдельных видов товаров или осуществления отдельных видов хозяйственной деятельности.

Необеспеченное лицо (работник, который не может на равных условиях конкурировать на рынке труда) – трудоспособное лицо, в отношении которого выполняется одно из условий: лицо в возрасте от 15 до 24 лет или старше 50 лет; в течение шести месяцев лицо было безработным; лицо не имеет полного среднего, среднего специального или профессионально-технического образования или получило такое образование не позже чем два года назад и раньше не имело оплачиваемой постоянной работы; неженатое лицо, которое проживает с одним или больше лицами, которые находятся на его иждивении; лицо работает в отрасли или имеет профессию, в которой гендерное неравенство как минимум на 25% превышает средний уровень во всех отраслях экономики, и относится к гендерной группе, в отношении которой существует такое неравенство; лицо является представителем этнического меньшинства и нуждается в развитии языковых навыков, профессиональной учебе и опыте работы по профилю с целью приобретения перспектив получения постоянной занятости.

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Действие закона распространяется на любую поддержку субъектов хозяйствования предоставителями государственной помощи за счет ресурсов государства или местных ресурсов для производства товаров или осуществления отдельных видов хозяйственной деятельности, кроме частных случаев.

Государственная помощь заключается в передаче ресурсов государства или местных ресурсов отдельным субъектам хозяйствования, а также в потерях доходов соответствующих бюджетов.

Государственная помощь может реализовываться в таких формах: предоставление субсидий и грантов; предоставление дотаций; предоставление налоговых льгот, отсрочки или рассрочки уплаты налогов, сборов или других обязательных платежей.

Государственная помощь является допустимой, если предоставляется с целью: обеспечения потребителей социально важными товарами, при условии, что такая помощь не является дискриминационной в отношении места происхождения товаров; возмещения вреда лицам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций техногенного или природного характера, согласно закону.

Уполномоченным органом является Антимонопольный комитет Украины. Он принимает решение о возвращении незаконной государственной помощи в случае признания ее недопустимой для конкуренции. Решение о возвращении такой государственной помощи направляется предоставителю государственной помощи в течение трех дней со дня его принятия. Предоставитель государственной помощи обязан принять необходимые меры для обеспечения возвращения незаконной государственной помощи, недопустимой для конкуренции, ее получателем в соответствии с решением уполномоченного органа и сообщить уполномоченному органу о выполнении его решения в установленный срок.

Закон вступает в силу через три года со дня его опубликования, кроме части 2 статьи 6, части 1 и пунктов 6-10 части 2 статьи 8, части 2 статьи 14, которые вступают в силу со дня, следующего за днем его опубликования.