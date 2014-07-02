В Украине отменили норму по формированию региональных запасов зерна

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение на заседании 1 июля проголосовали 250 из 329 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Законом отменены отдельные положения Закона Украины «О зерне и рынке зерна в Украине», регламентирующие формирование и использование региональных ресурсов зерна.

В частности, отменяется норма о том, что региональные ресурсы зерна формируются путем заключения соглашений на аккредитованных биржах за счет средств бюджета Автономной Республики Крым, областей, городов Киева и Севастополя в пределах определенных ими объемов. А также о том, что правительство Автономной Республики Крым, местные органы исполнительной власти и органы местного самоуправления, в порядке, определенном Кабинетом министров Украины, осуществляют мониторинг наличия продовольственного и фуражного зерна и определяют текущий и прогнозный уровень обеспеченности им. В случае недостаточного уровня обеспеченности зерном правительство Автономной Республики Крым и местные органы исполнительной власти формируют свои региональные ресурсы на конкурентной основе через аккредитованные биржи, а контроль за формированием региональных ресурсов зерна осуществляют Совет министров Автономной Республики Крым, областные, Киевская и Севастопольская городские государственные администрации.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что мотивируется это тем, что Аграрный фонд обеспечивает в определенных Министерством аграрной политики и продовольствия объемах реализацию пшеничной и ржаной муки, выработанной из зерна государственного интервенционного фонда для каждой области, а также для Автономной Республики Крым, г. Киева и г. Севастополя. При таких условиях «в Украине исчезла необходимость в существовании механизма формирования региональных ресурсов зерна».

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В записке сказано, что «принятие законопроекта позволит уменьшить количество препятствий для передвижения зерна по территории Украины, снизит административное давление на аграриев, при этом в Украине продолжит функционировать более эффективный механизм обеспечения стабильных цен на хлеб - реализация Аграрным фондом муки хлебопекарным предприятиям по фиксированным ценам для производства хлеба массового потребления».

По словам главы Украинской аграрной ассоциации (УАА) Владимира Макара, существование в законодательстве нормы о создании региональных запасов зерна усложняло его перевозку по стране и создавало возможности для коррупционной деятельности.

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«Существование законодательных положений относительно региональных ресурсов зерна было поводом для необоснованных ограничений передвижения зерна в пределах Украины, а также создавало возможности для коррупционных злоупотреблений в этой сфере и финансовых потерь для аграриев», - приводятся в сообщении ассоциации слова Макара.

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Кроме того, в УАА отметили, что механизм регулирования цен на зерно путем формирования его региональных запасов доказал свою неэффективность, в связи с чем с 2011 года стал применяться новый метод обеспечения регионов мукой – через Аграрный фонд по установленным Министерством аграрной политики и продовольствия ценам.

«Принятие законопроекта № 3140 ликвидирует менее эффективный и недейственный механизм – формирование региональных ресурсов зерна при сохранении существующего механизма (обеспечение регионов мукой через Аграрный фонд)», - резюмировали в ассоциации.

Как сообщал УНИАН, в 2014 году Аграрный фонд по заявкам областных государственных администраций намерен ежемесячно предоставлять регионам 82 тыс. тонн такой муки.