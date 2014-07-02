ЕС отменяет ограничения на импорт украинского подсолнечного масла
13:01, 02 июля 2014Агро
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Решение вступит в силу через 20 дней после его официального опубликования.
ЕС отменяет ограничения на импорт украинского подсолнечного масла / Фото УНИАН
Европейский Союз отменяет ограничения на импорт украинского подсолнечного масла.
Данное решение Еврокомиссия приняла 1 июля, передает «АПК-Информ».
В сообщении отмечают, что решение вступит в силу через 20 дней после его официального опубликования.
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Напомним, что указанные ограничения были введены в 2008 году после обнаружения в украинском подсолнечном масле минерального парафина.
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