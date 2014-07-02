ЕС отменяет ограничения на импорт украинского подсолнечного масла

Европейский Союз отменяет ограничения на импорт украинского подсолнечного масла.

Данное решение Еврокомиссия приняла 1 июля, передает «АПК-Информ».

В сообщении отмечают, что решение вступит в силу через 20 дней после его официального опубликования.

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Напомним, что указанные ограничения были введены в 2008 году после обнаружения в украинском подсолнечном масле минерального парафина.

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