ЕБРР профинансирует строительство биогазовой установки на сахарном заводе

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставит "Рокитнянскому сахарному заводу" (Киевская обл.) финансирование в размере 7 млн евро на строительство и введение в эксплуатацию биогазовой установки мощностью 2,25 МВт, сообщила пресс-служба банка.

«Данная установка станет самым крупным объектом этого типа в стране. Генерируемая ею электроэнергия будет отпускаться в энергосистему страны по согласованному «зеленому» тарифу», - говорится в сообщении банка.

В ЕБРР уточнили, что указанный пакет финансирования включает в себя 10-летний кредит от банка в размере 5,07 млн евро и 15-летний кредит Фонда чистых технологий на сумму 2,03 млн евро.

При этом в банке отметили, что указанные средства будут предоставлены в рамках Программы финансирования альтернативной энергетики в Украине общей стоимостью 140 млн евро.

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Как сообщал УНИАН, в 2011 году «Рокитнянский сахарный завод» и Zorg Biogas AG (Швейцария) договорились о проектировании биогазовой станции, которая будет построена на базе завода. Общая стоимость проекта тогда оценивалась в 80 млн евро.

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Справка УНИАН. «Рокитнянский сахарный завод» входит в группу компаний «Сельхозпродукт». Мощность завода по переработке сахарной свеклы составляет около 3 тыс.т/сутки. В 2013 году чистый убыток предприятия сократился на 14,6% - до 19,7 млн грн.

ЕБРР является крупнейшим финансовым инвестором в Украине. По состоянию на 1 мая 2014 г. банк взял на себя обязательства относительно предоставления 8,4 млрд. евро в рамках 327 проектов в стране.