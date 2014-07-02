ЕС выделит Украине 3,8 млн евро на повышение безопасности продуктов питания
Проект рассчитан на 33 месяца
Европейский Союз предоставит Украине 3,8 млн евро для модернизации системы контроля безопасности продуктов питания, сообщила пресс-служба Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы Украины.
Согласно сообщению, реализация указанного проекта поможет гармонизировать украинское законодательство в этой сфере с законодательством ЕС, а также создать такой правовой климат, который будет способствовать производству безопасных продуктов питания и кормов.
Проект рассчитан на 33 месяца. Его внедрением в Украине будет заниматься консорциум во главе с датской компанией Grontmij A/S, а также Государственная ветеринарная служба Литвы. С украинской стороны в программе примут участие ряд государственных органов, в частности, Госветфитослужба, Министерство аграрной политики и продовольствия, Министерство здравоохранения и другие.
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Как сообщал УНИАН, 27 июня Украина подписала экономическую часть Соглашения об ассоциации с ЕС. Однако уже с 23 апреля Европейский Союз в одностороннем порядке открыл свои рынки для украинских товаров в рамках автономного преференциального торгового режима между Украиной и ЕС. Преференциальный режим торговли предусматривает снижение ставок таможенных пошлин для украинских товаров, а также установку квот на такие поставки, что позволит отечественным экспортерам увеличить поставки на рынки ЕС.
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Тем не менее, на данный момент право экспортировать свою продукцию в ЕС имеют 4 украинские птицефабрики, а также ряд производителей казеина, рыбы и меда, что обусловлено несоответствием украинского законодательства в сфере безопасности продуктов питания европейскому, а также отсутствием необходимой сертификации у украинских предприятий.