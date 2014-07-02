ЕС выделит Украине 3,8 млн евро на повышение безопасности продуктов питания

Европейский Союз предоставит Украине 3,8 млн евро для модернизации системы контроля безопасности продуктов питания, сообщила пресс-служба Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы Украины.

Согласно сообщению, реализация указанного проекта поможет гармонизировать украинское законодательство в этой сфере с законодательством ЕС, а также создать такой правовой климат, который будет способствовать производству безопасных продуктов питания и кормов.

Проект рассчитан на 33 месяца. Его внедрением в Украине будет заниматься консорциум во главе с датской компанией Grontmij A/S, а также Государственная ветеринарная служба Литвы. С украинской стороны в программе примут участие ряд государственных органов, в частности, Госветфитослужба, Министерство аграрной политики и продовольствия, Министерство здравоохранения и другие.

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Как сообщал УНИАН, 27 июня Украина подписала экономическую часть Соглашения об ассоциации с ЕС. Однако уже с 23 апреля Европейский Союз в одностороннем порядке открыл свои рынки для украинских товаров в рамках автономного преференциального торгового режима между Украиной и ЕС. Преференциальный режим торговли предусматривает снижение ставок таможенных пошлин для украинских товаров, а также установку квот на такие поставки, что позволит отечественным экспортерам увеличить поставки на рынки ЕС.

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Тем не менее, на данный момент право экспортировать свою продукцию в ЕС имеют 4 украинские птицефабрики, а также ряд производителей казеина, рыбы и меда, что обусловлено несоответствием украинского законодательства в сфере безопасности продуктов питания европейскому, а также отсутствием необходимой сертификации у украинских предприятий.