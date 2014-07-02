Беларусь вслед за Россией ограничивает ввоз картофеля из Украины

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь в связи с обращением Россельхознадзора с 10 июля ограничивает ввоз продовольственного картофеля из Украины, говорится в сообщении министерства.

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Украинский картофель, отгруженный до 10 июля, будет ввозиться в Беларусь по результатам карантинного фитосанитарного контроля.

Как сообщал УНИАН, Россельхознадзор с 16 июня ввел временные ограничения на ввоз продовольственного картофеля из Украины в Российскую Федерацию в связи с неоднократными случаями выявления карантинного для Российской Федерации объекта - золотистой картофельной нематоды.

В 2013 году украинские производители поставили на белорусский рынок картофеля на 531 тыс. долл., что составляет 17,3% выручки от общего экспорта картофеля из Украины.