Миндоходов предлагает лишать свободы за алкогольный фальсификат

Министерство доходов и сборов, которое находится в стадии реорганизации в Государственную фискальную службу, передало в Министерство финансов Украины свои предложения по усилению контроля на рынке алкогольной продукции с целью сокращения теневого рынка подакцизных товаров, сообщила пресс-служба Миндоходов.

В частности, министерство предлагает внести в Налоговый кодекс норму по контролю за перевозкой спирта, спиртового дистиллята и биоэтанола.

«Это сырье, по нашему мнению, должно транспортироваться автотранспортными средствами, которые в обязательном порядке должны пройти сертификацию и быть включены в единый реестр «Автомобильных перевозчиков спирта», а также они должны быть оборудованы GPS-маяками с зарегистрированными IMEI кодами в едином реестре», - цитирует пресс-служба заместителя министра доходов и сборов, который возглавляет налоговую милицию, Владимира Хоменко.

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Также Миндоходов предлагает усилить административную ответственность за торговлю нелегальным алкоголем. В частности, за хранение или транспортировку алкогольных и табачных изделий налоговики предлагают по решению суда штрафовать или отправлять на общественные работы.

«Поскольку обычные штрафы, как показывает опыт, совершенно неэффективны, за повторное нарушение мы предлагаем наказывать исправительными работами до двух месяцев. То же наказание предлагаем за изготовление и продажу фальсифицированных сигарет и алкоголя, а также - за незаконное хранение акцизных марок», - цитирует пресс-служба Хоменко.

Кроме того, в Миндоходов считают, что за незаконное изготовление подакцизных товаров и создание подпольных цехов или незаконный ввоз сырья необходимо наказывать не штрафами, а лишением свободы на срок от трех до семи лет.

По данным министерства, на сегодняшний день все предложения Миндоходов находятся на рассмотрении в Минфине.

Как сообщал УНИАН, ранее в Миндоходов заявили о намерении предложить ряд изменений в законодательство Украины с целью ужесточить требования для выдачи лицензий на торговлю алкогольными напитками и табачными изделиями в связи с массовыми нарушениями предпринимателями в данной сфере.