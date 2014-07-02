Украинские аграрии не будут отгружать зерно через порты Крыма
Все украинское зерно будет отгружаться через порты на материковой части Украины.
Украинские аграрии не будут отгружать зерно нового урожая через порты аннексированного Российской Федерацией Крыма, перенаправив его в порты материковой Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Кабинете министров сообщил журналистам министр аграрной политики и продовольствия Игорь Швайка.
«Украина не будет отгружать зерно через порты на территории Крыма. Все украинское зерно будет отгружаться через порты на материковой части Украины», - сказал министр.
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Как сообщал УНИАН, 16 марта в АР Крым с массовыми фальсификациями прошел нелегитимный "референдум" о вхождении полуострова в состав Российской Федерации, которому предшествовала почти трехнедельная оккупация Крыма российскими военными. 18 марта в Кремле было подписано соглашение о принятии АР Крым и Севастополя в состав России.
Украинские аграрии, по предварительным данным, в 2013/2014 маркетинговом году (МГ, июль 2013 г. - июнь 2014 г.) поставили на внешние рынки 32,4 млн тонн зерновых, что на 42,1% больше, чем в предыдущем сезоне.