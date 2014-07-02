Украинские аграрии не будут отгружать зерно через порты Крыма

Украинские аграрии не будут отгружать зерно нового урожая через порты аннексированного Российской Федерацией Крыма, перенаправив его в порты материковой Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Кабинете министров сообщил журналистам министр аграрной политики и продовольствия Игорь Швайка.

«Украина не будет отгружать зерно через порты на территории Крыма. Все украинское зерно будет отгружаться через порты на материковой части Украины», - сказал министр.

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Как сообщал УНИАН, 16 марта в АР Крым с массовыми фальсификациями прошел нелегитимный "референдум" о вхождении полуострова в состав Российской Федерации, которому предшествовала почти трехнедельная оккупация Крыма российскими военными. 18 марта в Кремле было подписано соглашение о принятии АР Крым и Севастополя в состав России.

Украинские аграрии, по предварительным данным, в 2013/2014 маркетинговом году (МГ, июль 2013 г. - июнь 2014 г.) поставили на внешние рынки 32,4 млн тонн зерновых, что на 42,1% больше, чем в предыдущем сезоне.