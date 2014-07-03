«Мироновский хлебопродукт» сменил директора в связи с уходом Косюка во власть

12:16, 03 июля 2014
Агро
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Главным исполнительным директором агрохолдинга «Мироновский хлебопродукт» назначен Мельник.

Фото УНИАН

Главным исполнительным директором (СЕО) крупнейшего производителя мяса птицы в Украине агрохолдинга «Мироновский хлебопродукт» (МХП) назначен Юрий Мельник, ранее занимавший должность первого заместителя СЕО, говорится в сообщении компании на сайте Лондонской фондовой биржи.

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Мажоритарный акционер компании Юрий Косюк, возглавлявший компанию с момента ее создания в 1998 году, покинул должность главы правления в связи с анонсированным президентом Украины Петром Порошенко его назначением первым заместителем главы Администрации президента.

«Совет директоров МХП решил принять отставку господина Юрия Косюка с должности главного исполнительного директора МХП на время его политического назначения и пожелал ему успехов в исполнении его новых важных обязанностей», - говорится в сообщении компании.

В холдинге также отметили, что новоназначенный СЕО Мельник работал заместителем главного исполнительного директора МХП с 2010 года и имеет значительный опыт в сельскохозяйственном бизнесе.

«Наш новый генеральный директор Юрий Мельник продемонстрировал выдающиеся навыки управления и готов взять на себя управление компанией при поддержке талантливой и опытной команды менеджеров», - прокомментировал это назначение неисполнительный председатель совета директоров Чарльз Адриенсен.

Ранее в пресс-службе МХП сообщили, что Косюк не намерен продавать свой 66%-ный пакет акций агрохолдинга в связи с ожидаемым назначением. 

Как сообщал УНИАН, накануне президент Украины Петр Порошенко сообщил о назначении Юрия Косюка первым заместителем главы Администрации президента, который будет заниматься координацией действий и повышением уровня управляемости силового блока.

Справка УНИАН. Компания «Мироновский хлебопродукт» – крупнейший производитель мяса птицы в Украине. Помимо птицеводства и смежных производств, холдинг занимается выращиванием кукурузы, подсолнечника, пшеницы, рапса, фруктов, а также производством говядины, колбасных изделий.

На рынке холдинг представлен торговыми марками «Наша Ряба», «Легко!», «Дружба народов», «Бащинский», «Европродукт», «Сертифицированный Ангус», «Фуа Гра». Земельный банк компании составляет около 360 тыс. гектаров.

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