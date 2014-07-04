Украинцев обяжут регистрировать всех коров и свиней

Верховная Рада приняла в первом чтении проект Закона “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по идентификации и регистрации животных” (№ 4987-1).

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 228 народных депутатов.

Законопроект разработан с целью гармонизации законодательства Украины с законодательством Евросоюза в сфере идентификации и регистрации животных и создания необходимых и достаточных условий по решению ряда задач.

Законопроект предусматривает уточнение терминологии, прав, обязанностей субъектов правоотношений в сфере идентификации и регистрации животных, пути финансирования работ по идентификации и регистрации животных, а также ответственность за нарушение законодательства в этой сфере.

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Законопроектом предусматривается:

установление идентификации всех сельскохозяйственных животных, которые содержатся на территории Украины в хозяйствах всех форм собственности;

введение группового идентификационного номера;

введение идентификации, централизованного учета, регистрации перемещений и забоя сельскохозяйственных животных;

компенсация стоимости работ и услуг по идентификации и регистрации животных, которые содержатся и разводятся населением, за счет государственного бюджета, а также возможность компенсации такой стоимости третьими лицами и пр.;

закрепление права юридических и физических лиц вести учет животных и предоставлять данные в Единый реестр животных в электронном или бумажном виде;

установление срока, на протяжении которого администратор реестра животных обязан вносить данные, установленные законом, а также оформлять и выдавать идентификационные документы;

установление требований относительно обеспечения доступа к информации из Единого государственного реестра животных;

установление детального порядка и условий перемещения животных и пр.

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