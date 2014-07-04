Евросоюз поможет Украине улучшить контроль безопасности продуктов

Специалисты Европейского Союза совместно с украинской Государственной ветеринарной и фитосанитарной службой займутся модернизацией системы контроля безопасности продуктов питания, реализовав соответствующий проект стоимостью 6,2 млн евро.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в пятницу сообщил заместитель главы Гостветфитослужбы Виталий Башинский.

«Если по важности определить этот проект среди всех, которые ЕС реализует на территории Украины, то, я думаю, что он четвертый по важности после подписания соглашения о создании зоны свободной торговли и после предыдущих проектов, также реализованных в этой сфере», - сказал Башинский, уточнив, что этот проект реализуется в рамках Программы всеохватывающего институционального развития в сфере безопасности пищевых продуктов в Украине с суммарным бюджетом в 10 млн евро.

По его словам, указанные средства, в частности, будут направлены на обучение 500 инспекторов Госветфитослужбы проведению аудита украинских производителей продуктов питания на предмет их соответствия нормам и требования ЕС.

«Наши инспекторы, к сожалению, мало образованы в этом вопросе. Мы должны иметь такую систему контроля, которая будет признаваться (в ЕС- УНИАН). Для этого мы должны пройти обучение. Это касается не только центрального аппарата, а и территориальных органов Госветфитослужбы, которые осуществляют контроль на местах», - пояснил замруководителя украинского ведомства.

Кроме того, реализация данного проекта предусматривает выделение Украине с европейской стороны технической помощи на создание двух пунктов пропуска на границе с ЕС и с Российской Федерацией, которые смогут осуществлять полный таможенный контроль, основываясь на европейских стандартах.

«К сожалению, учитывая ту ситуацию, которая сложилась на востоке страны, сейчас под вопросом один из пунктов пропуска, поэтому мы, возможно, его перенесем, если ситуация в ближайшее время не будет стабилизирована», - уточнил Башинский.

В рамках программы усовершенствования контроля над безопасностью украинских продуктов питания, по словам чиновника, также будет разработана и внедрена IT-программа, с помощью которой отечественные инспекторы смогут повышать квалификацию, проходя дистанционное обучение, а также станет возможным автоматически определять уровень риска по предприятиям по результатам предыдущих инспекций. Кроме того, программа позволит сократить количество проверок производителей благодаря систематизации еженедельного сбора информации по ним.

Составляющими компонентами программы также станет модернизация системы прослеживаемости происхождения продовольственных товаров, а также внедрение Twinning-проекта, содержание которого еще находится в разработке.

Башинский также подчеркнул, что ЕС будет финансировать указанную программу напрямую, без непосредственного предоставления средств Госветфитослужбе.

«Торги, процедуры поставки, обучение персонала – все осуществляется за счет и при участии Европейской комиссии в лице официального представительства в Украине. Мы имеем результат, мы имеем обученных людей, мы имеем оборудование, мы имеем систему, но при этом сами деньги мы не распределяем», - резюмировал он.

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Как сообщал УНИАН, ЕС также предоставит Украине 3,8 млн евро на гармонизацию украинского законодательства в сфере контроля безопасности качества продуктов питания с законодательством ЕС, а также на создание такого правового климата, который будет способствовать производству безопасных продуктов питания и кормов.

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