Россия запретила молочку семи украинских предприятий «Милкиленда»

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) с 4 июля запретила ввоз на территорию Российской Федерации продукции семи украинских дочерних предприятий одного из крупнейших в Украине производителей молочной продукции группы «Милкиленд», говорится в сообщении ведомства.

В частности, Роспотребнадзор ограничил ввоз в РФ товаров входящих в «Милкиленд» «Миргородского сыродельного комбината», «Черниговского молокозавода, «Славутского маслодельного комбината, «Львовского молочного комбината», «Роменского молочного комбината», «Сумского молочного завода» и компании «Агролайт»

Согласно сообщению, причиной такого решения стало выявление нарушений требований законодательства в области защиты прав потребителей.

Так, при исследовании образцов сыра «Миргородского сыродельного комбината, Роспотребнадзор обнаружил их несоответствие требованиям по жирно-кислотному составу. Кроме того, по данным ведомства, были обнаружены факты загрязнения молочной продукции производства украинских предприятий «Милкиленда».

Таким образом, учитывая то, что в апреле Роспотребнадзор также запретил поставлять в Россию молочную продукцию «Ахтырского сыркомбината» и «Менского сыра», входящих в «Милкиленд», на сегодняшний день все украинские заводы компании, сертифицированные для поставок в РФ, лишены этого права.

Как сообщал УНИАН, в апреле Роспотребнадзор запретил ввоз на территорию РФ молочной продукции украинских предприятий «Рось» филиал «Ахтырский сыркомбинат», «Пирятинский сыркомбинат», «Гадячсыр», «Золотоношский маслодельный комбинат» и «Техмолпром» в связи с несоответствием Техническому регламенту на молоко и молочную продукцию. Вслед за Россией аналогичное решение принял Казахстан.

Справка УНИАН. Группа компаний «Милкиленд» – один из крупнейших производителей молочной продукции на рынках России и Украины. Группа экспортирует молочную продукцию в более чем 30 стран мира. В Украине группе принадлежат десять молокоперерабатывающих заводов, производящих широкий ассортимент молочной продукции, в том числе сыры, свежие молочные продукты и масло, которые реализуются под торговыми марками «Добряна» и «Коляда».