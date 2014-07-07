Порошенко одобрил ликвидацию Государственного земельного банка

Президент Украины Петр Порошенко подписал Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины» (относительно функционирования Государственного земельного банка»).

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада приняла данный закон 17 июня.

Справка УНИАН. ПАО «Государственный земельный банк» был создан постановлением Кабинета министров Украины от 2 июля 2012 г., и сформирован за счет средств государственного бюджета уставный капитал банка в размере 120 млн грн.

Предусматривалось, что банк будет обеспечивать управление землями сельскохозяйственного назначения государственной собственности и выполнять функцию по реализации государственных кредитных программ, прежде всего для среднего и малого бизнеса в сельской местности.