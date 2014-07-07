Укргидрометцентр прогнозирует рекордный урожай зерновых в этом году

Украинский гидрометеорологический центр прогнозирует в текущем году валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в Украине на уровне 63 млн тонн, что может стать одним из наибольших показателей за годы независимости Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в понедельник сообщил журналистам директор Укргидрометцентра Николай Кульбида.

«Валовой сбор всех основных зерновых культур в Украине составит около 63 млн тонн. А возможно, во время следующего уточнения этого прогноза мы еще 1-2 млн тонн добавим. Это будет один из наибольших урожаев в Украине», - сказал Кульбида.

В частности, урожай озимых зерновых в этом году агрометеорологи оценивают на уровне 26,7 млн тонн, ярового ячменя – 5,3 млн тонн, яровой пшеницы – 0,4 млн тонн, кукурузы – 29,3 млн тонн, другие культуры – около 1,3 млн тонн.

При этом Кульбида отметил, что указанный прогноз составлен с учетом урожая в Крыму, без которого от ожидаемого вала следует отнять 1,2 млн тонн.

Высокий урожай в этом году Укргидрометцентр объясняет ростом урожайности, что в частности обусловлено хорошими погодными условиями во время перезимовки озимых и посевной кампании яровых культур.

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Как сообщал УНИАН, по данным Государственной службы статистики, украинские аграрии в 2013 году собрали 62,9 млн тонн зерновых, что на 36,3% превысило показатель 2012 года.