Украинские производители опровергают обвинения России в некачественной продукции

Один из крупнейших производителей молочной продукции в Украине группа компаний «Милкиленд» опровергает заявление Роспотребнадзора о ненадлежащем качестве продукции украинских заводов компании, последствием которого стал полный запрет на ввоз продукции группы в Российскую Федерацию.

«Применение данных санкций не в отношении конкретных товаров, а против группы из 7 заводов, 4 из которых на протяжении последних 5 лет не поставляли продукцию на территорию Российской Федерации, свидетельствует о том, что данное решение Роспотребнадзора не имеет отношения к качеству нашей продукции», - говорится в сообщении пресс-службы компании.

Читайте такжеРоссия забраковала молочную продукцию еще двух украинских производителей

В «Милкиленде» также отметили, что ранее несколько раз обращались к российскому ведомству, на тот момент частично ограничившему поставки продукции группы в РФ, с целью налаживания конструктивного диалога.

«К сожалению, в контакт с нами Роспотребнадзор не вступил, и мы не получили никакого ответа на наши обращения», - констатировали в компании.

При этом исполнительный директор «Милкиленда» заверил акционеров и кредиторов компании, что несмотря на возникшие из-за решения Роспотребнадзора трудности со сбытом продукции, группа сможет обеспечить выполнение всех своих обязательств.

Как сообщал УНИАН, накануне Роспотребнадзор запретил ввоз в РФ молочной продукции 7 украинских заводов «Милкиленда» в связи с выявлением нарушений требований законодательства в области защиты прав потребителей. В апреле российское ведомство ограничило поставки еще двух заводов группы в Украине.

Справка УНИАН. Группа компаний «Милкиленд» – один из крупнейших производителей молочной продукции на рынках России и Украины. Группа экспортирует молочную продукцию в более чем 30 стран мира. В Украине группе принадлежат десять молокоперерабатывающих заводов, производящих широкий ассортимент молочной продукции, в том числе сыры, свежие молочные продукты и масло, которые реализуются под торговыми марками «Добряна» и «Коляда».