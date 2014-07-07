Россельхознадзор нашел в украинском сыре антибиотики

Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Российской Федерации (Россельхознадзор) обнаружил в сырах «Миргородского сыродельного комбината» (Полтавская обл.) и «Лозовского молочного завода» (Харьковская обл.) антибиотики тетрациклиновой группы, а в говядине производства киевской компании «Визит» – бактерии группы кишечной палочки.

Согласно сообщению на сайте ведомства, в связи с этим с 21 июля запрещается ввоз на территорию РФ продукции «Миргородского сыродельного комбината», поставки которого с 4 июня и так ограничены Роспотребнадзором.

В отношении продукции «Лозовского молочного завода» и компании «Визит» Россельхознадзор ввел режим усиленного лабораторного контроля.

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Таким образом, с учетом всех ограничений и ужесточения контроля, которые Россельхознадзор и Роспотребнадзор применили в отношении украинских производителей молочной продукции, наиболее часто страдающих от нападок российских ведомств, из 27 сертифицированных для поставки в РФ украинских компаний только 5 могут ввозить свою продукцию беспрепятственно.

Справка УНИАН. «Миргородский сыродельный комбинат» построен в Полтавской области в 1982 году. Предприятие производит твердые и плавленые сыры, а также сухое обезжиренное молоко. Входит в состав группы «Милкиленд».

«Лозовский молочный завод» - один из крупнейших производителей сгущённого молока и молочной продукции в Украине. Потенциальная мощность предприятия составляет 50 тонн молочных консервов в сутки, что, по оценкам компании, составляет более 10% от общего отраслевого производства всей Украины.

Компания «Визит» занимается оптовой торговлей мясом и мясными продуктами.