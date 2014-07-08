Россия угрожает Молдове торговой войной

Премьер РФ Дмитрий Медведев предупредил, что Россия может принять защитные меры в отношении не только Украины, но и Молдавии с Грузией, которые в конце июня подписали Соглашение об ассоциации с ЕС, пишут "Ведомости".

Читайте такжеУ Путина признали, что Украина уже не может вступить в Таможенный союзОсобое внимание премьер поручил уделить Молдавии — ее парламент первым из трех стран ратифицировал соглашение. Угрозы для рынка Таможенного союза те же, что и в случае с Украиной, хоть масштаб и не тот, указал Медведев: Молдавия — тоже член зоны свободной торговли СНГ и ее товары ввозятся беспошлинно, при отмене торговых барьеров с ЕС возникнет риск реэкспорта европейской продукции под видом молдавской.

Читайте такжеМолдова ратифицировала Соглашение об ассоциации с ЕСРоссия — второй крупнейший рынок для молдавских экспортеров после ЕС: 26% экспорта против 46% (данные статбюро Молдавии). По данным ФТС, на Молдавию приходится около 0,2% российского товарооборота. Основная статья молдавского экспорта в Россию — продовольствие.

Нужно обеспечить защиту рынка сельхозпродукции, призвал премьер. Как и в случае с Украиной, Россия может использовать приложение 6 к Договору о зоне свободной торговли СНГ, заявил его первый зам Игорь Шувалов. Если импорт из страны — участницы договора вырастет настолько, что навредит российскому рынку, Москва может отменить преференции и ввести базовый таможенный тариф. На следующей неделе эти меры рассмотрит Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), сообщил Шувалов.