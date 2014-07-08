Минагропрод ищет новые рынки для украинской молочной продукции

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины готово максимально содействовать украинским производителям молочной продукции в вопросах диверсификации их экспорта в связи с системными ограничениями поставок со стороны Российской Федерации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге во вторник сообщил журналистам глава Минагропрода Игорь Швайка.

«Мы диверсифицируем те направления экспорта нашей продукции, которые были раньше ориентированы на рынок Российской Федерации», - сказал Швайка.

По его словам, министерство также намерено работать над увеличением сбыта молочной продукции внутри страны, в частности, над обеспечением ею военных на востоке Украины.

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Как сообщал УНИАН, Российская Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) с 4 июля запретила ввоз на территорию Российской Федерации продукции семи украинских дочерних предприятий одного из крупнейших в Украине производителей молочной продукции группы «Милкиленд».

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Таким образом, с учетом всех ограничений и ужесточения контроля, которые Россельхознадзор и Роспотребнадзор применили в отношении украинских производителей молочной продукции, наиболее часто страдающих от нападок российских ведомств, из 27 сертифицированных для поставки в РФ украинских компаний только 5 могут ввозить свою продукцию беспрепятственно.