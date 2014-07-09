Россия отменила контроль за молочкой одного украинского производителя

Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Российской Федерации (Россельхознадзор) вывел из-под режима усиленного лабораторного контроля молочную продукцию «Производственного объединения «Молис» (Запорожская обл.), говорится в сообщении ведомства.

Россельхознадзор ужесточил контроль над продукцией «Молис» в конце апреля текущего года в связи с обнаружением в сухом обезжиренном молоке предприятия антибиотиков.

Читайте такжеРоссельхознадзор нашел в украинском сыре антибиотикиСправка УНИАН. Производственное объединение «Молис» работает на рынке Украины с 1998 года. В состав предприятия входят Днепрорудненский сыродельный комбинат, Михайловский маслозавод и Акимовский сырзавод. Основным направлением деятельности «Молис» является выпуск сырной продукции. Компания входит в тройку крупнейших игроков рынка по объемам производства плавленых сыров (с долей 15%) и в десятку - по категории сырных продуктов (3%). В ассортимент компании также входят масло, сметанные продукты, сухое молоко, сухая сыворотка и другие молочные продукты. Продукция компания представлена ТМ «Молис», «Молика», «Молочный пан».