Китай готов инвестировать в украинское сельхозмашиностроение

Китайская Народная Республика готова вкладывать инвестиции в развитие сельскохозяйственного машиностроения в Украине, а также в материально-техническое обеспечение украинского аграрного производства.

Согласно сообщению пресс-службы Министерства аграрной политики и продовольствия, об этом на встрече с главой министерства Игорем Швайкой заявила вице-президент китайской корпорации ССЕС, с которой Украину связывает 3-миллиардный кредит, Ян Цзинь.

Кроме того, в ходе встречи стороны подтвердили взаимное выполнение всех обязательств, предусмотренных кредитным соглашением на поставку украинского зерна в Китай, выразили уверенность в дальнейшей успешной реализации этого проекта и максимальной активизации достигнутых ранее договоренностей.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2012 года Экспортно-импортный банк Китая договорился с украинским правительством о предоставлении Украине кредита в размере 3 млрд долл. под государственные гарантии на реализацию проектов в агропромышленном комплексе. Согласно достигнутым договоренностям, часть кредита в размере 1,5 млрд долл. предоставлялась Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины, которая должна была закупать на отечественном рынке зерно для дальнейших поставок в Китай (в 2013/2014 МГ корпорация должна поставить 4 млн тонн) через посредничество китайской корпорации ССЕС. Вторую половину займа украинская корпорация должна была в течение пяти лет потратить на импорт из КНР сельскохозяйственной техники, оборудования, средств защиты растений, удобрений, элитных семян, а также на строительство объектов сельскохозяйственной инфраструктуры с использованием китайских комплектующих.