Яценюк об экспорте в Европу: двери открыты, но туда почти никто не идет

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк выразил резкое недовольство тем, как украинские экспортеры используют возможности открытого европейского рынка.

«Я категорически не удовлетворен тем, как мы используем наши возможности по экспорту украинских товаров в страны-члены Евросоюза. Двери открыты, но туда почти никто не идет. Ну, мед начали поставлять. Это, конечно, важно. Только там есть и другие возможности, которые, увы, не использованы нашими субъектами», - заявил он в ходе заседания правительства 9 июля.

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При этом премьер призвал Министерство экономического развития и торговли Украины активизировать работу в этом направлении.

«Я еще раз обращаюсь к профильному Минэкономразвития: для нас каждый заработанный доллар и евро – это существенная поддержка для украинской экономики, это созданное рабочее место и это завоевание рынков. Я посмотрел статистику – она пока очень и очень слабая», - подчеркнул Яценюк.

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Как сообщал УНИАН, 27 июня Украина и Европейский Союз завершили подписание Соглашения об ассоциации в полном объеме. Политическая часть соглашения была подписана сторонами 21 марта.

В то же время Европейский Союз с 23 апреля в одностороннем порядке открыл свои рынки для украинских товаров в рамках автономного преференциального торгового режима между Украиной и ЕС.

Начиная с момента введения автономного преференциального торгового режима ставки ввозной пошлины ЕС устанавливаются на уровне, который должен действовать в первый год после введения свободной торговли в рамках Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. По оценкам Министерства экономического развития и торговли Украины, вступление в силу Соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и Евросоюзом позволит увеличить ежегодные объемы отечественного экспорта на треть.

Общий экономический эффект от торговых преференций ЕС для украинской экономики может составить 497 млн евро и будет включать в себя 340 млн евро от увеличения экспорта агропродукции.

Тем не менее, на данный момент право экспортировать свою продукцию в ЕС имеют 4 украинские птицефабрики, а также ряд производителей казеина, рыбы и меда, что обусловлено несоответствием украинского законодательства в сфере безопасности продуктов питания европейскому, а также отсутствием необходимой сертификации у украинских предприятий.