Фермерам Донбасса, потерявшим урожай, предлагают вместо компенсаций работу

Министерство аграрной политики и продовольствия намерено помочь с трудоустройством в государственных компаниях фермерам, потерявшим свой урожай вследствие военных действий в восточных регионах Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в среду сообщил журналистам глава Минагропрода Игорь Швайка.

«Мы сейчас прорабатываем привлечение фермеров, которые пострадали от действий террористов, министерство предложило ряд предприятий, куда эти люди будут трудоустраиваться. В государстве нет денег, чтобы компенсировать утраченный урожай, но мы предлагаем работу людям, которые потеряли урожай», - сказал Швайка.

По его словам, министерство рассматривает возможность трудоустройства этих людей в институты и хозяйства Национальной академии аграрных наук.

«Возможно, мы будем просить Академию аграрных наук, которая владеет системой, в которую входит несколько институтов и у них есть исследовательские хозяйства», - сказал министр.

Швайка также добавил, что несколько сельхозпроизводителей уже согласились на такое предложение министерства. При этом министр выразил уверенность в том, что люди, сумевшие создать и развить свой сельскохозяйственный бизнес, смогут наладить работу на государственных предприятиях, находящихся в ведении министерства.

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Как сообщал УНИАН, в середине апреля российские вооруженные боевики и пророссийски настроенные террористы захватили административные здания в ряде городов Донецкой области, а также в Луганске, а после незаконно провозгласили создание так называемых «Донецкой народной республики» и «Луганской народной республики». Боевики похищают, истязают и убивают людей, захватывают заложников. Для стабилизации ситуации в регионе украинские власти приняли решение о проведении Антитеррористической операции. В настоящее время в восточных областях страны продолжается кровопролитный вооруженный конфликт.