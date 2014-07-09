Россия отменила усиленный контроль мяса украинского производителя

Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Российской Федерации (Россельхознадзор) вывело из-под режима усиленного лабораторного контроля мясную продукцию производства компании «Свиженька» (Черновицкая обл.), говорится в сообщении ведомства.

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Россельхознадзор ужесточил контроль над продукцией компании в мае текущего года в связи с обнаружением в охлажденной говядине предприятия недопустимого количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов.

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Как сообщал УНИАН, в декабре 2013 года Россельхознадзор снял ограничение на поставку продукции компании «Свиженька» в РФ, которое действовало с 2011 года.

«Свиженька» занимается производством и реализацией говядины.