Зерно из аннексированного Крыма экспортируют в Саудовскую Аравию

С 23 июня Крым начал экспортировать зерно урожая 2014 года в Саудовскую Аравию и на Кипр. Об этом говорится на сайте Россельхознадзора.

С начала уборки ранних зерновых колосовых культур крымские предприятия успели намолотить 306,6 тысячи тонн ячменя и 334,3 тысячи тонн пшеницы. При этом прогнозируемый урожай зерна на оккупированном полуострове должен превысить 1 миллион тонн. Параллельно с 23 июня был налажен экспорт полученного зерна в страны дальнего зарубежья: в Саудовскую Аравию было отгружено 22 тысячи 648 тонн, на Кипр — 4 тысячи 603 тонны ячменя 2 класса.

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