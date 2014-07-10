Крупные агрохолдинги могут лишить льготного обложения НДС

Кабинет министров Украины допускает возможность перевода крупных агрохолдингов на общую систему администрирования налога на добавленную стоимость и упразднения налоговых льгот для этой категории производителей. Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министра Украины Арсений Яценюк в ходе работы Третьего всеукраинского аграрного форума.

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В частности, предлагая варианты реформы налогообложения в агросекторе, Яценюк сказал: «Первый вариант – оставить все как есть. Это неработающий вариант. Второй вариант – поделить: крупные компании перевести на общую систему администрирования НДС, фермеров и малые компании – оставить на действующей системе», - сказал Яценюк.

Таким образом, по словам премьера, для 90% сельхозпроизводителей сохраниться льготный режим налогообложения.

В то же время, Яценюк обратил внимание, что действующая система уплаты НДС является удобным способом «отмывания денег», поэтому ее сохранение «сильно лоббируется». «Некоторые кричат оставить старую систему по НДС. Конечно, давайте оставим. Потому что это миллиарды гривен, которые отмываются. А тем, кому эти деньги должны прийти, они не приходят», - подчеркнул Яценюк.

Он предложил аграрным ассоциациям разработать свой вариант реформирования налогообложения агроотрасли, но подчеркнул, что это надо сделать в ближайшее время. «В 2014 году должно быть четкое видение реформирования налогообложения», - сказал Яценюк.

Как сообщал УНИАН, перевод агропроизводителей на общую систему налогообложение является одним из требований ключевого кредитора Украины Международного валютного фонда, совместно с которым правительство нашей страны реализует программу реформ. Согласно плану программы, вопрос реформирования налогообложения агроотрасли должен быть рассмотрен и утвержден правительством уже в сентябре текущего года. По оценкам фонда, упразднение льгот по уплате НДС для экспортеров зерна позволит аккумулировать в бюджет до 0,3% ВВП.

В то же время, на текущий момент в Украине действует режим льготного налогообложения для сельхозпроизводителей, введенный в 1998 году. Он включает в себя фиксированный сельхозналог, аккумуляцию сельхозпредприятиями средств НДС, а также поддержку животноводческих хозяйств за счет перечисления НДС перерабатывающих компаний.

Сами аграрии неоднократно выступали с требованием отказаться от идеи внесения каких-либо изменений в Налоговый кодекс относительно спецрежима налогообложения. Минагропрод в свою очередь обещал аграриям не менять систему налогообложения вплоть до января 2016 года.