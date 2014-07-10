Яценюк предложил государству лишиться монополии на производство спирта

Кабинет министров Украины выступает за приватизацию государственного концерна «Укрспирт» в рамках общегосударственной масштабной программы приватизации государственных компаний, заявил в ходе работы Третьего всеукраинского аграрного форума премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

«Мы объявим самую масштабную приватизацию за все 23 года. Считаю, что компания «Укрспирт» должна быть приватизирована», - сказал Яценюк.

При этом он подчеркнул, что на текущий момент большинство госкомпаний являются неэффективными и нацеленными на разворовывание государственных средств. «Я считаю, что какие-либо госкомпании, холдинги, и другая нечисть, которая была создана, являются неэффективными компаниями, которые нацелены только на разворовывание средств, полученных под государственные гарантии», - сказал Яценюк.

Он подчеркнул, что основой бизнеса в Украине должен быть частный сектор.

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Как сообщал УНИАН, в соответствии с утвержденным на 2014 год государственным бюджетом, от приватизации планируется получить 19,4 млрд грн, от аренды до конца года планируется получить 794 млн грн. План поступлений от дивидендов на этот год не установлен. Поступления от приватизации в январе-июне 2014 года составили 51,5 млн грн или всего 0,3% от запланированных на этот год поступлений.

Государственное предприятие «Укрспирт» имеет монополию на производство этилового спирта в Украине.