Аграриям обещают восстановить практику компенсации процентов по кредитам

Кабинет министров Украине рассчитывает с 2015 года восстановить практику компенсации аграриям процентной ставки по банковским кредитам, которая в последние годы не работала в силу целого ряда причин, в том числе финансового характера. Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк в ходе работы Третьего всеукраинского аграрного форума.

«Мы на следующий год будем возобновлять программу компенсации процентной ставки по кредитам для АПК», - сказал премьер. Он отметил, что такая программа по сути своей «наиболее эффективна и наименее коррупционная».

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Как сообщал УНИАН, порядка 75% фермеров указывают, что ограниченный доступ к финансированию является ключевой проблемой их дальнейшего развития. В то же время, эксперты отмечают, что возможности банков кредитовать предприятия аграрного сектора зачастую ограничены в связи с отсутствием качественного залога, так как инфраструктура, построенная в советское время, изношена и устарела, а принимая в залог будущий урожай, банк несет значительный риск потери предмета залога.

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По оценкам Министерства аграрной политики и продовольствия, сделанным в мае текущего года, посевная кампания 2014 года обойдется украинским аграриям в 42,8 млрд грн, из которых 8 млрд грн необходимо привлечь в виде кредитов. При этом аграрные ассоциации неоднократно заявляли о том, что в этом году банки существенно сократили программы кредитования агропромышленного сектора, из-за чего сельхозпроизводители оказались в условиях дефицита средств при проведении посевной.

18 апреля текущего года Национальный банк Украины с целью поддержки агропромышленного сектора страны начал проводить специальные аукционы по продаже ресурсов для кредитования сельхозпроизводителей.

Также НБУ разрешил банкам превышать установленные кредитные потолки в случае, если это необходимо для предоставления кредитов аграриям.