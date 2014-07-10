Члены профсоюза агрокомбината «Пуща-Водица» требуют отставки министра АПК

С таким требованием они пришли пикетировать Администрацию Президента.

«Мы требуем, чтобы Президент повлиял на Кабинет министров и чтобы сняли министра Швайку», - заявил глава независимого профсоюза агрокомбината «Пуща-Водица» Шевель Владимир.

По его словам, руководство агрокомбината с ведома бывшего руководства министерства АПК, незаконно уволило около 1200 сотрудников, а теперь занимается разворовывание оборудования и земель предприятия.

Между сотрудниками предприятия и бывшим руководством минагрополитики была договоренность об их временном увольнении в связи с финансовыми проблемами предприятия, но сотрудников обманули и началось разворовывание агрокомбината, сказал он.

«При Януковиче были вывезены 1,5 тыс голов коров, теплицы все бьются и продолжают биться. Это делается нашим руководством с ведома министерства АПК», - сказал Шевель.

Он отметил, что развал государственного комбината умышленный и производится с целью захвата земли, которая ему принадлежит, а это около 2 тыс га в Киевской области, и около 300 га в самом Киеве.

«Они хотят украсть нашу землю, которая очень дорогая, поскольку находится возле Киева. В Пуще-Водице планируется застройка, это очень большая территория. Грунтовые теплицы уже разобрали, запчастей нет, финансирования нет, предприятие уничтожается. Это было сознательно при Януковиче и это же все продолжается сейчас», - подчеркнул глава профсоюза.

По словам активистов, со времени смены власти они провели 2 акции протеста под министерством АПК с требованием обратить внимание на их проблемы, но министр проигнорировал их, при этом разворовывание предприятия продолжается.

«За эти 2 акции он ни разу с людьми не встретился. Мы не просили денег ни одной копейки, мы просили остановить разворовывание предприятия. Сказал через своего руководителя аппарата, что с нами встретится и пообещал создать рабочую группу. Три месяца прошло - никакой рабочей группы нет, и ничего не меняется», - заявил представитель профсоюза агрокомбината «Пуща-водица» Александр Дробиков.

Он отметил, что агрокомбинат является государственным, а по масштабам производимой продукции может влиять на ценообразование сельскохозяйственных товаров во всей Киевской области. Благодаря государственной собственности, себестоимость продукции предприятия очень низкая, при этом, оно производит широкий ассортимент овощей, фруктов, грибов и смежной продукции.

В случае невыполнения требований до 21 июля, бывшие сотрудники агрокомбината обещают объявить голодовку.

Как сообщал УНИАН, 11 апреля третий Всеукраинский аграрный форум, который объединил более 500 сельхозтоваропроизводителей, выразил недоверие министру аграрной политики и продовольствия Украины Игорю Швайке в связи с его бездействием в вопросах решения проблем отрасли. Особое возмущение аграриев, присутствовавших на форуме, вызвал отказ министра принять в нем участие и выслушать замечания сельхозпроизводителей. Кроме того, аграрии выразили готовность создать забастовочный комитет в случае, если их требования, которые они не единожды озвучивали Минагропроду, не будут услышаны и руководство государства откажется от встречи с ними в течение недели.

14 апреля Ассоциация свиноводов Украины (АСУ) и Ассоциация производителей молока (АПМ) выступили против отставки действующего министра, заявив, что не имеют никfкого отношения к форуму.

В конце марта правоохранители в рамках расследования уголовного производства о расхищении бюджетных средств провели обыски в Министерстве аграрной политики и в жилье должностных лиц.

По данным министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, в частности, у экс-министра аграрной политики Присяжнюка изъято 286 тыс. долл., 659 тыс. грн, несколько наручных часов известных иностранных брендов.

Игорь Швайка был назначен на должность министра аграрной политики и продовольствия в феврале 2014 года.