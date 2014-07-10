Минагропрод решил выяснить, кто экспортировал 30 тыс. тонн зерна из Крыма

Министерство аграрной политики и продовольствия (Минагропрод) поручило Государственной ветеринарной и фитосанитарной службе Украины выяснить, кто и каким образом смог экспортировать 30 тыс. тонн зерна из аннексированного Россией Крыма в Саудовскую Аравию и Кипр.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе ІІІ Всеукраинского аграрного форума сообщил министр аграрной политики и продовольствия Игорь Швайка.

«Как они смогли экспортировать – я не знаю, потому что это суверенная территория Украины. Без наших фитосанитарных сертификатов этого делать нельзя. Я вчера дал задание решить вопрос, что происходит с зерном из Крыма. Дал поручение Госветфитослужбе», - сказал Швайка.

По словам президента Украинской аграрной конфедерации Леонида Козаченко, также присутствовавшего на форуме, изначально появилась информация, что незаконным экспортером выступила украинская компания, однако та заявила, что ее зерно было отобрано предприятием из России.

«Это незаконный экспорт… Сначала было известно, что это украинская компания. Потом эта компания, не хочу ее называть, сказала, что это не они, а какая-то российская компания, которая отобрала зерно», - сказал Козаченко.

Вместе с тем генеральный директор одного из крупнейших экспортеров зерна в Украине компании «Нибулон» Алексей Вадатурский уверен, что этот экспортер крымского зерна в любом случае понесет наказание.

«Есть внешние юридические и экономические факторы, которые подтверждают, что безнаказанно и без последствий в будущем нет такой возможности (осуществлять экспорт зерна из оккупированного Крыма – УНИАН)», - сказал Вадатурский.

При этом он подчеркнул, что юридически порты Крыма закрыты для захода судов других стран, а те суда, которые все-таки в них заходят, не должны приниматься в странах, работающих в соответствии с конвенциями ООН.

Как сообщал УНИАН, накануне Россельхознадзор сообщил, что из Крыма было экспортировано 30 тыс. тонн зерна в Саудовскую Аравию и Кипр, однако ведомство не уточнило, кто выступил экспортером и каким образом были осуществлены поставки.