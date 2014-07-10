Яценюк рассказал, как с помощью кукурузы можно договориться о газе

Украина способна в течение ближайших 10 лет утроить объем производства сельскохозяйственной продукции и совместно со стратегическими партнерами, в частности с США, взять под контроль до 65% мирового рынка кукурузы, заявил в ходе работы Третьего всеукраинского аграрного форума премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

«Основное задание, которое стоит перед Украиной – захватить лидерство на рынке продовольствия, - сказал премьер-министр. – В десятилетней перспективе страна может утроить объем производства сельхозпродукции. На рынке кукурузы Украина совместно с США может контролировать 65% мирового рынка. И когда ты контролируешь 65% мирового рынка намного проще обо всем договариваться. В том числе и о газе».

Он подчеркнул, что для реализации этих целей Украине необходимо привлечь масштабные инвестиции в агропромышленный сектор. И правительство уже ведет соответствующие переговоры с западными партнерами, в том числе с США о поставках техники и технологии в Украину.

Кроме того, премьер прокомментировал прогнозы на будущий урожай. В частности, говоря об урожае этого года, премьер сообщил, что он «будет больше, чем среднестатистический показатель за последние пять лет».

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Как сообщал УНИАН, украинский гидрометеорологический центр прогнозирует в текущем году валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в Украине на уровне 63 млн тонн, что может стать одним из наибольших показателей за годы независимости Украины. По данным Государственной службы статистики, украинские аграрии в 2013 году собрали 62,9 млн тонн зерновых, что на 36,3% превысило показатель 2012 года.

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