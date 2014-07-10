Аграрии Луганщины просят компенсировать им потери урожая от военных действий

Аграрии Луганской области нуждаются в финансовой компенсации потерь урожая, которые они понесли вследствие боевых действий.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе ІІІ Всеукраинского аграрного форума сообщил глава Ассоциации фермеров и частных землевладельцев Украины в Луганской области Сергей Ковалев.

«Государство должно сказать, что мы вам компенсируем потери от недобора урожая, сгорания полей и других проблем», - сказал Ковалев, затруднившись оценить необходимые объемы компенсаций.

По его словам, на сегодняшний день на юге Луганской области сгорело около 1,6 тыс. га полей. Однако наибольшая проблема фермеров, работающих в зоне АТО, по словам Ковалева, это то, что они сейчас не могут убрать зерно.

«Самая большая проблема в том, что там, где активные действия, убирать невозможно – поля заминированы, есть риски потери людей и техники. А время уборки ведь ограничено», - объяснил Ковалев.

При этом он заверил, что валового сбора зерна в Луганской области все равно хватит для того, чтобы обеспечить продовольственную безопасность региона.

«Но реальный урожай, чтобы выполнить план по накоплению ресурсов продбезопасности, есть», - сказал он.

По словам министра аграрной политики и продовольствия Украины Игоря Швайки, также присутствовавшего на форуме, завтра (11 июля) планируется встреча с представителями Министерства финансов, на которой будет обсуждаться возможность финансовой компенсации фермерам Донбасса потерь урожая вследствие боевых действий.

Как сообщал УНИАН, ранее Минагропрод заявил о намерении помочь с трудоустройством в государственных компаниях фермерам, потерявшим свой урожай вследствие военных действий в восточных регионах Украины. В частности, министерство рассматривает возможность трудоустройства этих людей в институты и хозяйства Национальной академии аграрных наук.

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Справка УНИАН. В середине апреля российские вооруженные боевики и пророссийски настроенные террористы захватили административные здания в ряде городов Донецкой области, а также в Луганске, а после незаконно провозгласили создание так называемых «Донецкой народной республики» и «Луганской народной республики». Боевики похищают, истязают и убивают людей, захватывают заложников. Для стабилизации ситуации в регионе украинские власти приняли решение о проведении Антитеррористической операции. В настоящее время в восточных областях страны продолжается кровопролитный вооруженный конфликт.