Украина откроет торговые представительства для продвижения продукции АПК за рубежом

Кабинет министров Украины рассчитывает открыть офисы торговых представителей в странах и на рынках, представляющих наибольший интерес и перспективу для украинской продукции, прежде всего, аграрного сектора.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк в ходе работы Третьего всеукраинского аграрного форума.

«Правительством будут созданы офисы торговых представителей Украины в тех ключевых странах, на рынках которых есть перспектива», – сказал Яценюк.

По его словам, это один из наиболее эффективных методов продвижения украинской продукции на зарубежных рынках.

Присутствовавший на форуме министр аграрной политики и продовольствия Игорь Швайка также добавил, что на сегодняшний день речь идет об открытии представительств в пяти странах. В то же время Швайка не уточнил, о каких именно государствах идет речь.

Ранее глава правительства отмечал, что Украина в ближайшие 10 лет способна утроить производство сельскохозяйственной продукции и совместно с партнерами, в особенности с США, взять под контроль до 65% мирового рынка кукурузы.

Читайте такжеКрупные агрохолдинги могут лишить льготного обложения НДС

Как сообщал УНИАН, аграрный сектор Украины обеспечивает около 25% экспортной выручки страны. В 2013 году товарооборот украинской сельхозпродукции превысил 23 млрд долл.

С 23 апреля текущего года Евросоюз в одностороннем порядке открыл свои рынки для украинских товаров в рамках автономного преференциального торгового режима между Украиной и ЕС. 27 июня Украина завершила процесс подписания Соглашения об Ассоциации с ЕС, подразумевающего создание зоны свободной торговли. По прогнозам Министерства экономического развития и торговли Украины, работа в рамках ЗСТ позволит Украине увеличить общий показатель экспорта на треть.

Читайте такжеАграриям обещают восстановить практику компенсации процентов по кредитам

В то же время, в Министерстве аграрной политики Украины отмечают, что европейский рынок – это один из возможных рынков сбыта украинской продукции. Есть и другие направления – прежде всего, рынки Азии и Африки.

Вместе с тем, в Минагропроде подтверждают, что падение объема экспорта украинской сельскохозяйственной продукции на рынок Российской Федерации за 5 месяцев 2014 года составило более 30%.