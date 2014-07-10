Россия может запретить ввоз продовольствия в ручной клади из Украины

"Мы будем вынуждены вводить ограничения на провоз продовольствия в ручной клади из-за недоверия к работе Госветфитослужбы Украины", - сказал председатель ведомства Сергей Данкверт, передает ИТАР-ТАСС.

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Глава ведомства добавил, что на практике выявляются случаи перевозки больших партий продукции под видом ручной клади. "Это имеет характер массового экспорта под видом ручной клади", - сказал он.

Ранее Россельхознадзор продлил срок ввоза в Крым товаров по разрешениям, выданным Госветфитослужбой Украины, до 1 октября 2014 года.