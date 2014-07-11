Госстат назвал области с наименьшим ростом цен

Наименьший уровень инфляции в июне 2014 года по сравнению с маем 2014 года зафиксирован в Херсонской и Одесской областях, сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

Согласно сообщению, инфляция в Херсонской области в июне снизилась до 0,1% с 4,5%, в Одесской области – до 0,4% с 3,3%. Наибольший уровень инфляции в июне зафиксирован в Житомирской области – на уровне 1,4%.

По данным Госстата, во Львовской и Хмельницкой областях в июне зафиксирована инфляция на уровне 1,3%, в Луганской и Волынской – на уровне 1,2%, в Ивано-Франковской, Донецкой и Черниговской областях – 1,1%.

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Согласно данным ведомства, в июне против мая 2014 года продукты питания больше всего подорожали в Житомирской области – на 1,6%, алкогольные напитки – в Полтавской области (на 4%), одежда и обувь – в Херсонской области (на 1,5%), жилье, электроэнергия, газ – в Херсонской области (на 2,5%), бытовая техника – в Николаевской области (на 3,9%).

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Как сообщал УНИАН, инфляция в Украине в июне по сравнению с маем 2014 года замедлилась до 1% с 3,8%, зафиксированных в мае по сравнению с апрелем. В годовом выражении (против июня 2013 года) инфляция ускорилась до 12% с 10,9%, зафиксированных месяцем ранее.

Правительство прогнозирует инфляцию в стране по итогам 2014 года на уровне 12-14%.

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Международный валютный фонд прогнозирует ускорение инфляции в Украине в текущем году до 16%.