Россияне не пускают в оккупированный Крым украинских коров

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору России (Россельхознадзор) заявляет об увеличении объемов контрабандных поставок скота и животноводческой продукции из Украины в Крым, говорится в сообщении ведомства.

В частности, в период с 4 по 7 июля Россельхознадзор вернул в Украину 32 головы крупного рогатого скота, следовавших на аннексированный полуостров без сопроводительной документации.

«Данный факт обусловлен низкими ценами на сельскохозяйственных животных, незаконный ввоз которых, однако, может стать причинной заноса и распространения на территории России острых инфекционных заболевании», - сказано в сообщении.

Сотрудники российского ведомства также не пропустили в Крым 600 кг украинского сыра и другой молочной продукции из-за «грубого нарушения в сопроводительной документации» и 20 тонн свинины, транспортируемой с ветеринарным свидетельством и товаротранспортными накладными на говяжьи окорока.

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Как сообщал УНИАН, в феврале Россия ввела войска на территорию украинского Крыма и в марте, после проведения на полуострове нелегитимного референдума, аннексировала его.

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С того времени Россельхознадзор не единожды возвращал в Украину партии продовольствия, следовавшие в Крым. Вместе с тем, украинские эксперты отмечают, что отказ Крыма от украинского продовольствия может привести к дефициту продуктов питания на полуострове, так как он более чем наполовину зависит от их поставок с материковой Украины.