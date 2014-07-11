В Донецке боевики захватили завод американской Cargill

Об этом УНИАН сообщила представитель Cargill в Украине Анастасия Дудлей.

«4 июля, в связи с ростом напряженности в регионе, компания Cargill приостановила работу «Комбината Каргилл» в Донецке», - сказала она.

По ее словам, в настоящее время на предприятии нет сотрудников компании, однако на территории завода находится «небольшое количество вооруженных лиц, чьи намерения нам не ясны».

«Сейчас нам сложно предсказать, когда будет восстановлена работа предприятия», - добавила Дудлей.

Вместе с тем она те уточнила, во сколько Cargill оценивает ущерб от простоя завода в Донецке.

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Как сообщал УНИАН, в середине апреля российские вооруженные боевики и пророссийски настроенные террористы захватили административные здания в ряде городов Донецкой области, а также в Луганске, а после незаконно провозгласили создание так называемых «Донецкой народной республики» и «Луганской народной республики». Боевики похищают, истязают и убивают людей, захватывают заложников. Для стабилизации ситуации в регионе украинские власти приняли решение о проведении Антитеррористической операции. В настоящее время в восточных областях страны продолжается кровопролитный вооруженный конфликт.

Справка УНИАН. Cargill является международным производителем и поставщиком пищевых продуктов, сельскохозяйственной и промышленной продукции, а также финансовых услуг. Компания основана в 1865 году, на сегодня насчитывает 142 тыс. сотрудников в 67 странах мира. В 2013 финансовом году выручка от реализации Cargill составила 136,7 млрд долл., доходы - 2,31 млрд долл.